Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sofortmeldung - Garagenbrand in Klüsserath

Klüsserath (ots)

Am Freitag, den 16.01.2026, kam es gegen 20:46 Uhr zu einem größeren Brand im Bereich der Hauptstraße in Klüsserath. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt. Es wurde bislang keine Person verletzt. Die Löscharbeiten dauern noch an.

Der Bereich Hauptstraße sowie die umliegenden Straßen sollen nicht betreten werden. Die Feuerwehr rät den Anwohnern im unmittelbaren Bereich die Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Es wird nachberichtet.

