Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung PI HK Neujahr 2026

Ein Dokument

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

Pressemeldung PI Heidekreis von Silvester/ Neujahr 2025/2026

Walsrode

Diebstahl aus Zigarettenautomaten

Im Zeitraum vom Dienstagabend des 30.12.2025 bis zum Silvestermorgen begibt sich die unbekannte Täterschaft zu dem an einer Außenfassade eines Gebäudes in der Moorstraße hängenden Zigarettenautomaten und bricht diesen auf. Unter Mitnahme des Diebesguts entkommt die Täterschaft in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Walsrode unter Telefon: 05161-48640 entgegen.

Auseinandersetzung

Am 01.101.2026, gegen 01:40 Uhr, kam es in der Langen Straße in Walsrode vor einer Bar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und mehreren Personen. Das Opfer wurde hierbei leicht verletzt. Der Sachverhalt wurde aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Kleinbrände Im Verlauf der Silvesternacht kommt es zu mehreren Kleinbränden von Mülltonnen in Walsrode und den umliegenden Ortschaften, die in den überwiegenden Fällen durch unsachgemäßen Gebrauch oder Entsorgung von Feuerwerk verursacht wurden. Im Zedernweg in Walsrode wurde durch den Brand der Mülltonne eine Garage beschädigt, ein weiteres Ausbreiten des Brandes konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Schwarmstedt

Sachbeschädigung durch Feuer, Angriff auf Einsatzkräfte

Am 01.01.2025, gegen 02:48 Uhr, wurde durch die unbekannte Täterschaft ein Altpapiercontainer auf eine Grünfläche an der Königsbergerstraße in Schwarmstedt gezogen und vermutlich durch Feuerwerk in Brand gesetzt. Im Rahmen der Löscharbeiten wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit pyrotechnischen Gegenständen beworfen. Diese wurden zum Glück nicht verletzt, ein Strafverfahren wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamten und gleichstehenden Personen wurde eingeleitet

Munster

Schüsse aus Schreckschusswaffe

Am 31.12.2025, gegen 21:45 Uhr, wurde aus einer Personengruppe heraus mehrfach mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen. Trotz der sonst traditionellen Silvesterknallerei bedarf es bei der Verwendung einer zugelassenen Schreckschusswaffe einer behördlichen Genehmigung, welche in diesem Fall nicht vorlag. Zudem besteht der Verdacht, dass der Schütze sich außerhalb seines Grundstückes befunden hatte - was bei dem vorliegenden Fall ohne "kleinen Waffenschein" geschah. Daher wurde zunächst ein Strafverfahren eingeleitet und die Waffe in amtliche Verwahrung genommen.

Betrunken mit Fahrrad gestürzt

Bereits am frühen Silvesterabend, den 31.12.2025, gegen 18:20 Uhr, kam Radfahrer mitten auf der Fahrbahn des Rehrhofer Wegs zu Fall. Einige herannahende Pkw konnten gerade noch ausweichen, um einen Aufprall zu verhindern. Der Grund des Sturzes des 47-jährigen Mannes dürfte hier der erhebliche Konsum alkoholischer Getränke gewesen sein. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bad Fallingbostel

Raser auf der L 163

Im Ortsteil Mengebostel fiel eingesetzten Polizeibeamte ein Pkw Opel Corsa durch überhöhte Geschwindigkeit auf. Mit mehr als der doppelten Geschwindigkeit durchfährt der 19-jährige Fahrzeugführer die Ortschaft Mengebostel in Richtung Soltau. Mehrfach kommt er dabei von der Fahrbahn ab. Der Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens wurde eingeleitet.

Soltau

Sachbeschädigung durch Feuer

In der Silvesternacht zündeten Unbekannte Sammelbehälter für Kleider auf dem Gelände des örtlichen EDEKA-Marktes an. Hinweise nimmt die Polizei in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell