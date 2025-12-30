Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Keine Gewalt gegen Einsatzkräfte

Heidekreis (ots)

30.12.2025 / Keine Gewalt gegen Einsatzkräfte

Heidekreis: Das Bundeskriminalamt vermeldete in den letzten Tagen einen neuen Höchststand bei Gewalttaten gegen Polizeikräfte und Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten - diese Entwicklung ist alarmierend und gefährdet grundlegende Werte des gesellschaftlichen Zusammenlebens.

Die Polizei Heidekreis appelliert daher zum anstehenden Jahreswechsel an die Vernunft und das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger:

"Feiern Sie gerne den Jahreswechsel - aber bitte friedlich! Die Einsatzkräfte des Heidekreises sind tagtäglich - und zudem häufig auch ehrenamtlich - für die Bürgerinnen und Bürger da und begeben sich dabei nicht selten in Gefahr. Dieses Engagement verdient Anerkennung und Respekt!", so Inspektionsleiter Jens Heuchert.

Auch in der Silvesternacht werden zahlreiche Einsatzkräfte verschiedenster Organisationen im Einsatz sein, um die Sicherheit der Menschen im Heidekreis zu gewährleisten. Sie sind da, um zu helfen!

Heuchert fügt an: "Wir gehen davon aus, dass die Menschen im Heidekreis, ähnlich wie im Vorjahr, einen friedlichen Jahreswechsel verbringen. Gewalt gegen Einsatzkräfte werden wir konsequent begegnen!"

Feiern Sie mit Verantwortung und kommen Sie gesund ins neue Jahr!

