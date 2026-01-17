PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitag, den 16.01.2026 kam es zwischen 11:20 Uhr und 13:20 Uhr im Bereich der Vollmersbachstraße 53 in 55743 auf einem Parkplatz der berufsbildenden Schule Technik zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte dabei einen dunkelblauen VW-Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

