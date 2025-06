Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Falscher Microsoft-Mitarbeiter: 74-Jähriger wird Opfer eines perfiden Betrugs

Oberhausen (ots)

Am Dienstagabend (03.06.) wurde die Polizei Oberhausen gegen 18:00 Uhr zur Straßburger Straße gerufen. Ein 74-jähriger Oberhausener war unmittelbar zuvor Opfer eines dreisten Betrugs geworden.

Der Senior schilderte den eingesetzten Beamten, dass auf seinem Laptop plötzlich ein Fenster erschienen sei. In diesem sei er aufgefordert worden, eine Telefonnummer anzurufen. Gutgläubig folgte der Mann der Anweisung und nahm telefonisch Kontakt auf. Am anderen Ende meldete sich ein angeblicher "Mitarbeiter von Windows", der dem 74-Jährigen mitteilte, sein Rechner sei mit einem Trojaner infiziert. Um das Problem zu beheben, habe der Anrufer Zugriff auf das System verlangt - was ihm auch gewährt wurde.

Der Senior beobachtete daraufhin, wie sich der Mauszeiger auf seinem Bildschirm ohne sein Zutun bewegte. Der Betrüger forderte zudem die Bankdaten des Geschädigten - kurz darauf war das Online-Banking geöffnet und das gesamte Guthaben vom Konto verschwunden. Anschließend wurde das Gespräch seitens des Betrügers abrupt beendet. Der Geschädigte beschrieb den Anrufer als männlich, etwa 50 bis 55 Jahre alt, mit einem englischen Akzent.

Noch bevor die Polizei eintraf, hatte der Senior bereits seine Sparkasse informiert und das Konto sperren lassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

So schützen Sie sich u.a. vor Betrügern:

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - egal ob persönlich oder am Telefon/Computer.

Geben Sie niemals persönliche Daten oder Bankinformationen am Telefon preis.

Erlauben Sie Fremden niemals Fernzugriff auf Ihren Computer.

Sperren Sie im Verdachtsfall sofort Ihre Konten und informieren Sie Ihre Bank sowie die Polizei.

Installieren Sie aktuelle Sicherheitssoftware und führen Sie regelmäßige Updates durch.

Sprechen Sie mit älteren Angehörigen über diese Betrugsmasche - Aufklärung schützt!

Bei Verdachtsmomenten oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte jederzeit an die Polizei unter der Rufnummer 110. Das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Oberhausen erreichen Sie unter Tel.: 0208-8264511 oder scannen Sie den QR-Code.

