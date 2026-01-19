Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 16.01.2026 bis zum 18.01.2026

Mit insgesamt 124 erfassten Einsatzlagen (davon 34 Strafanzeigen und 10 Verkehrsunfälle) liegt ein durchschnittliches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier. Stattgefundene Versammlungen verliefen störungsfrei.

Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:

Polizeieinsatz am Pferdemarkt in Trier

Trier, 17. Januar 2026 - In den frühen Morgenstunden kam es gegen 06:30 Uhr am Pferdemarkt in Trier zu einem Polizeieinsatz im Zusammenhang mit einer aggressiven und alkoholisierten Person. Der Mann war kurz zuvor bei einem anderen Einsatz bereits beteiligt. Kurze Zeit später erschien er erneut an der Örtlichkeit und gab gegenüber anwesenden Personen an, ein Messer mit sich zu führen. Zudem zeigte er sich aufbrausend und aggressiv. Aufgrund des gemeldeten mitgeführten Messers und des Verhaltens des Mannes, wurde der Mann durch die eingesetzten Polizeikräfte unter Androhung der Dienstwaffe sowie des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) zu Boden gesprochen und fixiert. Der Verantwortliche gab an, ein Messer in seiner Jacke mitzuführen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte jedoch kein Messer aufgefunden werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Da der Mann der Aufforderung, die Örtlichkeit zu verlassen, nicht nachkam, wurde er schließlich in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Räuberischer Diebstahl in der Trier Galerie - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Trier, 17. Januar 2026 - Am Samstagabend gegen 19:25 Uhr kam es in einem Bekleidungsgeschäft der Trier Galerie zu einem räuberischen Diebstahl. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete eine bislang unbekannte männliche Person eine Jacke aus dem Geschäft "Zara". In diesem Zusammenhang kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, nachdem die Person zunächst von zwei Anwesenden festgehalten worden war. Der Tatverdächtige konnte sich anschließend entfernen. Die Person wird als etwa 35 Jahre alt beschrieben, mit dunklem Teint und zu Zöpfen frisiertem Haar. Darüber hinaus trug sie auffällig große Kopfhörer, führte eine tragbare Musikbox mit sich und hatte eine Schiene am Fuß, was zu einem leicht hinkenden Gangbild führte. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität der beschriebenen Person geben können, sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden.

Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen im Stadtgebiet Trier - Polizei bittet um Hinweise

Trier - Im Zeitraum von Freitag, 17. Januar 2026, bis Samstag, 18. Januar 2026, kam es im Stadtgebiet Trier zu mehreren Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden in den Nachtstunden mehrere Fahrzeuge im Bereich der Benediktinerstraße und der näheren Umgebung geöffnet und durchwühlt. In einzelnen Fällen wurden Gegenstände entwendet, darunter unter anderem Parfüm, eine Sonnenbrille sowie Bargeld. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Fahrzeuge stets ordnungsgemäß zu verschließen und keine Wertgegenstände im Fahrzeuginneren zurückzulassen.

Zudem bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten geben können, sich bei der Polizei Trier zu melden.

