PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Schlägerei im Umfeld des Schnapsbrennerfestes - Zeugen gesucht

Langenbach (Kreis Kusel) (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es gegen 23 Uhr im Umfeld des Schnapsbrennerfestes zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen fünf bis sechs männliche Tatverdächtige fünf Männer im Alter zwischen 23 und 50 Jahren angegriffen haben. Dem Handgemenge sei ein Streit auf dem Veranstaltungsgelände vorausgegangen.

Die Geschädigten erlitten leichte Verletzungen. Zwei der Männer wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen, den Hintergründen oder zu den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kusel zu melden.|li

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 19:27

    POL-PIKUS: Fahrzeug auf Parkplatz beschädigt und geflüchtet

    Kusel (ots) - Ein 46-jähriger Fahrer bemerkte am Montagvormittag nach seinem Einkauf auf dem Wasgau-Parkplatz in der Industriestraße einen "frischen" Unfallschaden an seinem abgestellten BMW. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den hinteren linken Kotflügel des schwarzen BMW und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:01

    POL-PIKUS: Tierabwehrspray in Kneipe versprüht

    Kusel (ots) - Vermutlich weil er mit einem Hausverbot nicht einverstanden war, suchte in der Nacht zum Samstag ein 31-Jähriger ein Lokal in der Ringstraße auf und versprühte darin Pfefferspray. Drei Gäste wurden dadurch leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Einsatzkräfte trafen den Tatverdächtigen in der Nähe der Gaststätte an. Die Beamten nahmen den 31-Jährigen vorübergehend fest. Die ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 13:57

    POL-PIKUS: Vandalismus auf Gemeinschaftsplatz

    Waldmohr (ots) - Am gestrigen Abend ging um 18.00h bei der Polizei die Meldung ein, dass ein Junge einen am Marktplatz montierten großen Schirm in Brand gesetzt hat. Der Täter flüchtete nach Erkennen mit einem Scooter. Die örtliche Feuerwehr konnte den "Brand" löschen. Der Schirm selbst ist nicht mehr nutzbar. Der Schaden wird auf 5000 bis 6000EUR geschätzt. Die Fahndung der Polizei führte zu einem ortsansässigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren