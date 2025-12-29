Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Schlägerei im Umfeld des Schnapsbrennerfestes - Zeugen gesucht

Langenbach (Kreis Kusel) (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es gegen 23 Uhr im Umfeld des Schnapsbrennerfestes zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen fünf bis sechs männliche Tatverdächtige fünf Männer im Alter zwischen 23 und 50 Jahren angegriffen haben. Dem Handgemenge sei ein Streit auf dem Veranstaltungsgelände vorausgegangen.

Die Geschädigten erlitten leichte Verletzungen. Zwei der Männer wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen, den Hintergründen oder zu den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kusel zu melden.|li

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell