Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schlägerei in einer Bar

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht zum 18.01.2026 kam es in einer Bar im Stadtteil Idar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Vor Ort konnte ein männlicher Geschädigter verletzt und nicht ansprechbar auf der Straße vor der Bar festgestellt werden. Eine weitere männliche Person wurde von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten vier Männer, die sich untereinander kennen und gemeinsam arbeiten, in einen Streit, der eskalierte. In dessen Verlauf wurden Gegenstände der Dekoration sowie Essbesteck verwendet. Unbeteiligte Gäste griffen schlichtend ein und blieben unverletzt. Die Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend vor die Gaststätte. Dort kam es innerhalb der genannten Personengruppe zu weiteren körperlichen Übergriffen, in deren Folge ein Mann verletzt zu Boden ging. Der Geschädigte wurde zur weiteren Behandlung stationär im Klinikum Idar-Oberstein aufgenommen. Der zur Personengruppe gehörende Angreifer wurde in Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

