POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein - Zeugen gesucht!
Idar-Oberstein (ots)
Am Montag, dem 19.01.2026, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 13:30 Uhr, ereignete sich in der Mainzer Straße auf Höhe der Hausnummer 207 eine Verkehrsunfallflucht durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer. Dieser fuhr vermutlich zu nah am rechten Fahrbahnrand entlang und touchierte in Folge dessen mit einem Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten Fahrzeuges. Zeugen, welche Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.
