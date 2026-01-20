POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein - Zeugen gesucht!

Trier (ots) - Ein ungewöhnlicher Start in den Tag erwartete einen Bewohner der Moltkestraße in Trier am frühen Morgen des 20.01.2026. Gegen 05:00 Uhr wurde der Mann durch verdächtige Geräusche aus seiner Küche aus dem Schlaf gerissen. Als er nach dem Rechten sah, traute er seinen Augen kaum: Eine bislang unbekannte Person stand seelenruhig in seiner Küche - und kochte Nudeln. Die kulinarische Einlage fand jedoch ...

