PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Linienbus

Saarburg (ots)

Am Dienstag, den 20.01.2026, ereignete sich gegen 16:25 Uhr in der Graf-Siegfried-Straße in Höhe des Autohaus Walther ein Verkehrsunfall. Hierbei kam ein aus Richtung Krankenhaus kommender Linienbus aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit 3 am Fahrbahnrand geparkten Pkws. Diese wurden allesamt erheblich beschädigt und mussten teilweise abgeschleppt werden. Neben dem Busfahrer befanden sich insgesamt 12 Kinder und Jugendliche im Bus. Durch den Unfall wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg

Telefon: 06581/9155-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 20:01

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Kirf

    Kirf (ots) - Am Abend des 19.01.2026 gegen 20:20 Uhr ereignete sich in der Perler Straße in Kirf, in der dortigen Baustelle, ein Verkehrsunfall. Dabei streifte ein weißer Sattelschlepper mit Auflieger einen geparkten Bagger, welcher hierdurch an der kompletten linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Sattelschlepper entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Kennzeichen ist nicht bekannt. Zeugen ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 19:38

    POL-PDTR: Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldet Trunkenheitsfahrt

    Schweich (ots) - Am Montag, 19.01.2026 gegen 18:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen schlangenlinienfahrenden PKW der Marke Ford Fiesta auf der B 53, welcher aus Ehrang kommend in Richtung Schweich unterwegs war. Durch eine Streife der Polizeiinspektion Schweich konnte der PKW aufgenommen und in Schweich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 19:21

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein - Zeugen gesucht!

    Idar-Oberstein (ots) - Am Montag, dem 19.01.2026, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 13:30 Uhr, ereignete sich in der Mainzer Straße auf Höhe der Hausnummer 207 eine Verkehrsunfallflucht durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer. Dieser fuhr vermutlich zu nah am rechten Fahrbahnrand entlang und touchierte in Folge dessen mit einem Außenspiegel eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren