Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Linienbus

Saarburg (ots)

Am Dienstag, den 20.01.2026, ereignete sich gegen 16:25 Uhr in der Graf-Siegfried-Straße in Höhe des Autohaus Walther ein Verkehrsunfall. Hierbei kam ein aus Richtung Krankenhaus kommender Linienbus aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit 3 am Fahrbahnrand geparkten Pkws. Diese wurden allesamt erheblich beschädigt und mussten teilweise abgeschleppt werden. Neben dem Busfahrer befanden sich insgesamt 12 Kinder und Jugendliche im Bus. Durch den Unfall wurde niemand verletzt.

