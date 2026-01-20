PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Kirf

Kirf (ots)

Am Abend des 19.01.2026 gegen 20:20 Uhr ereignete sich in der Perler Straße in Kirf, in der dortigen Baustelle, ein Verkehrsunfall. Dabei streifte ein weißer Sattelschlepper mit Auflieger einen geparkten Bagger, welcher hierdurch an der kompletten linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Sattelschlepper entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Kennzeichen ist nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg (06581/9155-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Telefon: 06581/9155-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

