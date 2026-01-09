POL-BOR: Gronau-Epe - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Borken (ots) - Tatort: Borken, Steingrube; Tatzeit: 08.01.2025, zwischen 16.00 Uhr und 22.00 Uhr; In ein Wohnhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Borken. Die Einbrecher verschafften sich am Donnerstag zwischen 16.00 Uhr und 22.00 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Objekt an der Steingrube. Nach den ersten Erkenntnissen wurde nichts aus dem Inneren des Hauses entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. ...

