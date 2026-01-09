POL-BOR: Gronau-Epe - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus
Gronau (ots)
Tatort: Gronau-Epe, Am Wolberts Hof;
Tatzeit: 08.01.2026, zwischen 07.25 Uhr und 18.15 Uhr;
In ein Einfamilienhaus eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Gronau-Epe an der Straße Am Wolberts Hof. Am Donnerstag zwischen 07.25 Uhr und 18.15 Uhr machten sich die Unbekannten gewaltsam an einer Tür zu schaffen. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. Die Einbrecher gelangten nicht in das Haus. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
