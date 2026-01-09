PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Gronau-Epe - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Am Wolberts Hof;

Tatzeit: 08.01.2026, zwischen 07.25 Uhr und 18.15 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Gronau-Epe an der Straße Am Wolberts Hof. Am Donnerstag zwischen 07.25 Uhr und 18.15 Uhr machten sich die Unbekannten gewaltsam an einer Tür zu schaffen. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. Die Einbrecher gelangten nicht in das Haus. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

