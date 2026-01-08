PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Verkehrsunfall fordert eine Leichtverletzte

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, B67;

Unfallzeit: 07.01.2025, 13.00 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine 20-jährige Autofahrerin am Montag bei einem Verkehrsunfall in Bocholt. Die Frau befuhr gegen 13.00 Uhr mit ihrem Pkw die B67 in Richtung Isselburg. Sie überholte einen in gleiche Richtung fahrenden Lkw eines 55-Jährigen aus Nottuln. Aufgrund der Witterungsverhältnisse geriet sie beim Wiedereinscheren ins Schleudern und stieß zunächst gegen die Leitplanke und dann gegen den Lkw. Rettungskräfte brachten die junge Frau aus Wesel in ein nahegelegenes Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme war der Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren