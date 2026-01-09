PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Einfamilienhaus eingebrochen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Steingrube;

Tatzeit: 08.01.2025, zwischen 16.00 Uhr und 22.00 Uhr;

In ein Wohnhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Borken. Die Einbrecher verschafften sich am Donnerstag zwischen 16.00 Uhr und 22.00 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Objekt an der Steingrube. Nach den ersten Erkenntnissen wurde nichts aus dem Inneren des Hauses entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

