Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Witterungsbedingte Verkehrsunfälle: Polizei zieht Bilanz nach Schneefällen im Kreis Borken

Kreis Borken (ots)

Erhebliche Schneefälle haben zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmittag im gesamten Kreis Borken zu teils schwierigen Verkehrsbedingungen geführt. Besonders am Mittwoch hielten die winterlichen Niederschläge bis in die Abendstunden an und sorgten kreisweit für glatte und schneebedeckte Fahrbahnen.

In dem genannten Zeitraum verzeichnete die Polizei insgesamt rund 40 Verkehrsunfälle, die im Zusammenhang mit den Witterungsverhältnissen standen. Sechs Menschen wurden dabei leicht verletzt. In allen Fällen blieben die Verletzungen glücklicherweise ohne schwere Folgen. Der Großteil der Unfälle führte zu Sachschäden, die sich überwiegend im unteren bis mittleren vierstelligen Eurobereich bewegten. Das Unfallgeschehen verteilte sich ohne örtliche Schwerpunkte über das gesamte Kreisgebiet. Die Einsatzkräfte der Polizei waren während der winterlichen Lage durchgehend im Einsatz. Sie sicherten Unfallstellen ab, nahmen Verkehrsunfälle auf und leisteten Hilfe.

Polizei mahnt zur Vorsicht - weitere Wetterverschlechterung möglich

Auch mit Blick auf die aktuellen Wetterwarnungen bittet die Polizei die Bürgerinnen und Bürger weiterhin um besondere Vorsicht im Straßenverkehr. Der Deutsche Wetterdienst warnt derzeit vor extremen Wetterlagen, von denen auch Teile Nordrhein-Westfalens betroffen sein können. Vorhergesagt werden für die Nacht zum Freitag und am Freitag selbst unter anderem überfrierende Nässe nach starken Regenfällen, auffrischende Winde sowie schwankende Temperaturen. Das kann auch im Kreis Borken erneut zu gefährlichen Straßenverhältnissen führen.

Die Polizei appelliert daher eindringlich an alle Verkehrsteilnehmenden, ihr Verhalten den Wetterbedingungen anzupassen. Fahrten sollten - unabhängig vom Verkehrsmittel - auf das unbedingt Notwendige beschränkt werden. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Auto: Wer auf nicht zwingende Wege verzichten kann, sollte im Sinne der eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer besser zu Hause bleiben. (jh)

