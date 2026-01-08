POL-BOR: Stadtlohn - Metalldiebe entwenden Kupferrohre
Stadtlohn (ots)
Tatort: Stadtlohn, Hegebrockstraße / Eschstraße;
Tatzeit: zwischen 07.01.2026 06.30 Uhr und 08.01.2026, 07.50 Uhr;
Unbekannte Täter entwendeten in Stadtlohn Kupferfallrohre von zwei Wohnhäusern. Betroffen waren Gebäude an der Hegebrockstraße sowie der Eschstraße. Die Taten ereigneten sich zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
