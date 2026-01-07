PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Eisplatten beschädigen Auto - Lkw fährt weiter

Legden (ots)

Tatort: Legden, Holtwicker Straße;

Tatzeit: 07.01.2026, 08.20 Uhr;

Nach einem Unfall weitergefahren ist ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer in Legden. Am Mittwochmorgen gegen 08.20 Uhr befuhr eine 26-Jährige aus Rosendahl die Holtwicker Straße in Richtung Legden. Der Unbekannte kam ihr mit einem Lkw entgegen und verlor im Kurvenbereich gefrorene Eisplatten von seinem Fahrzeugdach. Die Platten fielen auf das Fahrzeug der Rosendahlerin und beschädigten dies erheblich. Es steht derzeit nicht fest, ob der Lkw-Fahrer den Unfall bemerkte.

Der Verursacher oder Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter der Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

