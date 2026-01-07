Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Ladendieb erbeutet Bargeld

Velen (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf, Lange Straße;

Tatzeit: 06.01.2025; 17.55 Uhr;

Bargeld aus einer Kasse gestohlen hat ein bislang unbekannter Täter in Velen-Ramsdorf. Nach bisherigen Erkenntnissen öffnete der Kunde in kurzer Abwesenheit der Verkäuferin die Kasse und entnahm das Geld. Daraufhin verließ er die Filiale.

Die Polizei sucht Zeugen. Hat jemand zu der Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (jh)

