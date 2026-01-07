PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Ladendieb erbeutet Bargeld

Velen (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf, Lange Straße;

Tatzeit: 06.01.2025; 17.55 Uhr;

Bargeld aus einer Kasse gestohlen hat ein bislang unbekannter Täter in Velen-Ramsdorf. Nach bisherigen Erkenntnissen öffnete der Kunde in kurzer Abwesenheit der Verkäuferin die Kasse und entnahm das Geld. Daraufhin verließ er die Filiale.

Die Polizei sucht Zeugen. Hat jemand zu der Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 15:24

    POL-BOR: Bocholt - Zwei Verkehrsunfallfluchten - Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

    Bocholt (ots) - Unfallorte: Bocholt, Kurfürstenstraße/Prinzenstraße sowie Jerichostraße/Prinzenstraße; Unfallzeiten: zwischen 03.01.2026 und 06.01.2026; In Bocholt kam es im Zeitraum von Samstag bis Dienstag zu zwei Verkehrsunfallfluchten im Bereich der Prinzenstraße. Der erste Unfall ereignete sich in der Nacht zu Dienstag gegen 02.20 Uhr an der Einmündung ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 13:06

    POL-BOR: Gronau - Versuchter Einbruch in Praxis

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Gildehauser Straße; Tatzeit: zwischen 05.01.2026, 18.30 Uhr und 06.01.2026, 07.00 Uhr; In eine Arztpraxis eindringen wollten bislang unbekannte Täter an der Gildehauser Straße in Gronau. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen machten sich die Einbrecher gewaltsam an einer Tür zu schaffen. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. Die Einbrecher gelangten nicht in das Innere der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren