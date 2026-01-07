PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Der neue Leiter des Bezirksdienstes: Nah bei den Menschen

Borken (ots)

Mit dem Beginn des neuen Jahres hat es einen personellen Wechsel in der Leitung des Bezirksdienstes am Standort Borken gegeben. Der bisherige Leiter, Holger Szeglat, ist zum Jahresende in den Ruhestand gegangen.

Szeglat übernahm im August 2024 die Leitungsfunktion des Bezirksdienstes in Borken und führte die Dienstgeschäfte bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand. Die Verantwortung übergab er nun an seinen Nachfolger Michael Büning.

Michael Büning begann im Jahr 2001 seine Ausbildung bei der Polizei Nordrhein-Westfalen. Nach mehreren Jahren im Polizeidienst in Gelsenkirchen wechselte er 2012 zur Kreispolizeibehörde Borken. Dort war er in vielen verschiedenen Aufgabenbereichen tätig und zuletzt als Dienstgruppenleiter auf der Polizeiwache Borken eingesetzt. Mit seiner neuen Funktion leitet der Polizeihauptkommissar nun den Bezirksdienst am Standort Borken.

Der Kreis Borken ist für Michael Büning weit mehr als sein beruflicher Wirkungsort: Als gebürtiger Rekener ist er hier aufgewachsen, seiner Heimat stets treu geblieben und lebt bis heute im Kreis Borken. Er ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Schon in seiner bisherigen Laufbahn legte der 44-Jährige großen Wert auf den direkten Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern. Dass er nun die Leitung des Bezirksdienstes übernommen hat, erscheint daher nahezu selbstverständlich - schließlich steht dort die Bürgernähe im Mittelpunkt der täglichen Arbeit. Mit ihm übernimmt ein erfahrener Polizeibeamter die Leitungsfunktion, der sowohl fachlich als auch persönlich eng mit der Region verbunden ist. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

