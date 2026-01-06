Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Verkehrsunfallfluchten - Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Bocholt (ots)

Unfallorte: Bocholt, Kurfürstenstraße/Prinzenstraße sowie Jerichostraße/Prinzenstraße;

Unfallzeiten: zwischen 03.01.2026 und 06.01.2026;

In Bocholt kam es im Zeitraum von Samstag bis Dienstag zu zwei Verkehrsunfallfluchten im Bereich der Prinzenstraße. Der erste Unfall ereignete sich in der Nacht zu Dienstag gegen 02.20 Uhr an der Einmündung Kurfürstenstraße/Prinzenstraße. Ein 32-jähriger Mann erschien später auf der Polizeiwache Bocholt, um eine Unfallflucht anzuzeigen. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme stellte sich jedoch heraus, dass er selbst der Verursacher des Unfalls war. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr er mit seinem Pkw die Kurfürstenstraße in Fahrtrichtung Dinxperloer Straße und beabsichtigte, nach links in die Prinzenstraße abzubiegen. Aufgrund winterglatter Straße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte gegen einen geparkten Pkw. Dieser soll grau gewesen sein, möglicherweise handelte es sich um ein Fahrzeug der Marke VW. Genauere Angaben zum Fahrzeug oder Kennzeichen liegen bislang nicht vor. Am Auto des Verursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich im Zeitraum von Samstag bis Dienstag nur wenige Meter entfernt im Bereich Jerichostraße/Prinzenstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr die Jerichostraße in Richtung Blumenstraße und bog nach links in die Prinzenstraße ab. Dabei rutschte er gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen VW Passat. An dessen Heck entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Auch wenn sich die Unfallorte räumlich nahe beieinander befinden, zeigen die Unfallbeschädigungen, dass es sich um zwei voneinander unabhängige Verkehrsunfälle handelt.

Die Polizei bittet den Halter oder die Halterin des im Bereich Kurfürstenstraße/Prinzenstraße beschädigten grauen Pkw sowie Zeuginnen und Zeugen beider Unfallgeschehen, die Hinweise zu den beteiligten Fahrzeugen oder zum Unfallhergang geben können, sich beim Verkehrskommissariat Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (pl)

