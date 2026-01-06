PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Versuchter Einbruch in Praxis

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Gildehauser Straße;

Tatzeit: zwischen 05.01.2026, 18.30 Uhr und 06.01.2026, 07.00 Uhr;

In eine Arztpraxis eindringen wollten bislang unbekannte Täter an der Gildehauser Straße in Gronau. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen machten sich die Einbrecher gewaltsam an einer Tür zu schaffen. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. Die Einbrecher gelangten nicht in das Innere der Räumlichkeiten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

