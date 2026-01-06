Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw gesucht

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Breul/Bahnallee;

Unfallzeit: 05.01.2026, 18.25 Uhr;

Die Polizei sucht nach einer bislang unbekannten Radfahrerin, die am Montagabend in Stadtlohn an einem Verkehrsunfall beteiligt war. Gegen 18.25 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Breul/Bahnallee zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw einer Stadtlohnerin und der Radfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete diese das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und überquerte den Fußgängerüberweg bei Rot. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw. Nach dem Unfall sprachen die Pkw-Fahrerin und ihr Beifahrer die Frau mehrfach an, diese entfernte sich jedoch fußläufig in Richtung Bahnallee, ohne ihren gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die Radfahrerin wird wie folgt beschrieben: etwa 35 bis 45 Jahre alt, circa 1,65 - 1,70 Meter groß, hatte braune Haare und war mit einem weißen Damenrad unterwegs. Die Polizei bittet die Radfahrerin oder Zeugen sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter der Tel. (02561) 9260 zu melden. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell