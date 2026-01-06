POL-BOR: Stadtlohn - Metalldiebe entwenden Kupferrohre
Stadtlohn (ots)
Tatort: Stadtlohn, Josefstraße;
Tatzeit: zwischen 31.12.2025. 19.00 Uhr und 02.01.2026, 08.20 Uhr;
Auf Kupfer abgesehen hatten es bislang Unbekannte in Stadtlohn. Die Diebe entwendeten von einem Haus an der Josefstraße Fallrohre aus Kupfer. Zu der Tat kam es zwischen dem 31.12.2025, 19.00 Uhr und dem 02.01.2026, 08.20 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
