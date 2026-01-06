POL-BOR: Stadtlohn - Metalldiebe entwenden Kupferrohre

Kreis Borken (ots) - Insgesamt zu dreizehn Verkehrsunfällen wurde die Polizei des Kreises Borken am Montagmorgen gerufen. Die kalten Temperaturen in Verbindung mit Schneefall sorgten in viele Städten für glatte Straßen. Das hatte in Velen, Heiden, Reken, Gronau, Schöppingen und Ahaus spürbare Folgen: zu zwei Unfällen mit Leichtverletzten und elf mit Sachschäden rückten die Polizisten im Kreis Borken am Morgen ...

