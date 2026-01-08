PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pkw nach Unfall gesucht

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Almsick;

Unfallzeit: 07.01.2025, 13.30 Uhr;

Am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr, kam es auf der Straße Almsick in Stadtlohn zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Mann aus Legden fuhr mit seinem Pkw in Richtung Stadtlohn, als ihm ein bislang unbekannter Pkw im Bereich einer Fahrbahnverengung entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Legdener nach rechts aus und geriet aufgrund der Witterungsverhältnisse in einen Zaun. Dabei verletzte er sich leicht. Der entgegenkommende Pkw entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

