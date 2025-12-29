Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Verdacht auf Gasausströmung

Aurich (ots)

Ein Besucher des Einkaufszentrums am Fischteichweg hat dort am Samstagabend einen verdächtigen Geruch bemerkt. Da ihm dieser ähnlich wie das Aroma von austretendem Gas vorkam, setzte der Mann einen Notruf ab. Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich rückten umgehend an und begingen zunächst den betroffenen Bereich gemeinsam mit einem Gebäudeverantwortlichen und der ebenfalls eingetroffenen Polizei. Weil hierbei keine Feststellung gemacht werden konnte, wurde im Anschluss das gesamte Einkaufszentrum kontrolliert. Rund 20 Minuten später konnten die Feuerwehrleute eine Gasausströmung mit Sicherheit ausschließen und den Einsatz daraufhin beenden.

