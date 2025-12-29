PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Verdacht auf Gasausströmung

Aurich (ots)

Ein Besucher des Einkaufszentrums am Fischteichweg hat dort am Samstagabend einen verdächtigen Geruch bemerkt. Da ihm dieser ähnlich wie das Aroma von austretendem Gas vorkam, setzte der Mann einen Notruf ab. Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich rückten umgehend an und begingen zunächst den betroffenen Bereich gemeinsam mit einem Gebäudeverantwortlichen und der ebenfalls eingetroffenen Polizei. Weil hierbei keine Feststellung gemacht werden konnte, wurde im Anschluss das gesamte Einkaufszentrum kontrolliert. Rund 20 Minuten später konnten die Feuerwehrleute eine Gasausströmung mit Sicherheit ausschließen und den Einsatz daraufhin beenden.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

