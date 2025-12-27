Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Hinterhof-Garage brennt in der Nacht

Aurich (ots)

Anwohner der Kirchdorfer Straße bemerkten in den Samstagnachtstunden plötzlich Feuer in einer von insgesamt fünf nebeneinanderliegenden Garagen. Dichter Rauch stieg bereits über der zweiten Baureihe auf, woraufhin ein Notruf abgesetzt und die Feuerwehr Aurich zu der Örtlichkeit alarmiert wurde. Unverzüglich errichteten die Einsatzkräfte zwei Löschangriffe über vorder- und rückseitige Zuwegungen, um eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Garagen, einen angebauten Unterstand sowie ein angrenzendes Carport mitsamt Auto zu verhindern. Darüber hinaus galt es, das nahegelegene Wohnhaus zu schützen.

Mehrere Atemschutztrupps rückten den Flammen in der Folge zu Leibe. Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung wurde bereits frühzeitig eine Bevölkerungswarnung für den Innenstadtbereich über die Kooperative Regionalleitstelle in Wittmund herausgegeben. Während die betroffene Garage inklusive des dort abgestellten Materials völlig ausbrannte, konnten die Feuerwehrleute ein Überlaufen des Feuers innerhalb von 20 Minuten erfolgreich unterbinden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich aufgrund versteckter Glutnester noch gut eine Stunde hin, unter anderem mussten Teile der Ummauerung sowie Dachverkleidungen des Bauwerks entfernt werden.

Damit das kontaminierte Löschwasser nicht ungehindert abfließen konnte, dichteten die Feuerwehrkräfte den nahegelegenen Entwässerungsschacht vorsorglich ab. Im Zuge der Tätigkeiten mit Brandrauch und Ruß beaufschlagte Atemschutzgeräteträger konnten ihre Einsatzkleidung samt Zusatzausrüstung an der aufgebauten Hygienekomponente ablegen. Neben der Feuerwehr Aurich waren der Rettungsdienst, die Polizei, das Deutsche Rote Kreuz Aurich sowie die Untere Wasserbehörde vor Ort. Während des rund zwei Stunden andauernden Einsatzes ist die Kirchdorfer Straße zwischen Fischteichweg und Lüchtenburger Weg voll gesperrt gewesen.

