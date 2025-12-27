FW-AUR: Verstaubter Rauchmelder ausgelöst

Aurich (ots) - Unbemerkt hat es auf den 1. Weihnachtsfeiertag in einem Auricher Wohnhaus gebrannt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich wurden am Donnerstagvormittag zu einer Brandnachschau in den Ligusterweg angefordert. Das Feuer war zu diesem Zeitpunkt bereits von selbst erloschen, sorgte jedoch für eine deutliche Verrußung in nahezu dem gesamten Gebäude. Aufgehalten hatte sich dort niemand. Nur unter Atemschutz konnten Feuerwehrleute in die Räumlichkeiten vorgehen, um ...

