FW-AUR: Verstaubter Rauchmelder ausgelöst
Aurich (ots)
Am Freitagvormittag schlug die Brandmeldeanlage eines Sonderpostenmarktes in der Raiffeisenstraße Alarm. Daraufhin wurde die Feuerwehr Aurich zu dem Objekt gerufen. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort die Auslösung eines Rauchmelders fest, welche jedoch nicht auf ein Feuer zurückzuführen war. Stattdessen hatte das Gerät aufgrund von Verschmutzung angeschlagen. Mit der folgenden Rückstellung der Brandmeldeanlage konnte die Einsatzstelle schließlich an einen Gebäudeverantwortlichen übergeben werden.
