PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Verstaubter Rauchmelder ausgelöst

Aurich (ots)

Am Freitagvormittag schlug die Brandmeldeanlage eines Sonderpostenmarktes in der Raiffeisenstraße Alarm. Daraufhin wurde die Feuerwehr Aurich zu dem Objekt gerufen. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort die Auslösung eines Rauchmelders fest, welche jedoch nicht auf ein Feuer zurückzuführen war. Stattdessen hatte das Gerät aufgrund von Verschmutzung angeschlagen. Mit der folgenden Rückstellung der Brandmeldeanlage konnte die Einsatzstelle schließlich an einen Gebäudeverantwortlichen übergeben werden.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 26.12.2025 – 12:00

    FW-AUR: Feuer in Abwesenheit

    Aurich (ots) - Unbemerkt hat es auf den 1. Weihnachtsfeiertag in einem Auricher Wohnhaus gebrannt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich wurden am Donnerstagvormittag zu einer Brandnachschau in den Ligusterweg angefordert. Das Feuer war zu diesem Zeitpunkt bereits von selbst erloschen, sorgte jedoch für eine deutliche Verrußung in nahezu dem gesamten Gebäude. Aufgehalten hatte sich dort niemand. Nur unter Atemschutz konnten Feuerwehrleute in die Räumlichkeiten vorgehen, um ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 13:00

    FW-AUR: Tragehilfe aus Hochparterre

    Aurich (ots) - Die Feuerwehr Aurich ist an Heiligabend zur Unterstützung des Rettungsdienstes ausgerückt. Im Wasserwerksweg hatten Sanitäter einen Patienten versorgt, der daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden sollte. Gemeinsam trugen die Einsatzkräfte den Mann aus der Hochparterre zum Rettungswagen, mit dem der Weitertransport erfolgte. Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an: Freiwillige Feuerwehr Aurich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren