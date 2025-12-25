PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Tragehilfe aus Hochparterre

Aurich (ots)

Die Feuerwehr Aurich ist an Heiligabend zur Unterstützung des Rettungsdienstes ausgerückt. Im Wasserwerksweg hatten Sanitäter einen Patienten versorgt, der daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden sollte. Gemeinsam trugen die Einsatzkräfte den Mann aus der Hochparterre zum Rettungswagen, mit dem der Weitertransport erfolgte.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

