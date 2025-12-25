FW-AUR: Tragehilfe aus Hochparterre
Aurich (ots)
Die Feuerwehr Aurich ist an Heiligabend zur Unterstützung des Rettungsdienstes ausgerückt. Im Wasserwerksweg hatten Sanitäter einen Patienten versorgt, der daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden sollte. Gemeinsam trugen die Einsatzkräfte den Mann aus der Hochparterre zum Rettungswagen, mit dem der Weitertransport erfolgte.
