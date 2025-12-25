Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: In Wohngebiet mit Baum kollidiert

Aurich-Sandhorst (ots)

Ein Auto ist an Heiligabend im Südeweg gegen einen Baum geprallt. Polizei, Rettungsdienst und die Feuerwehr Sandhorst waren um 16:16 Uhr zur Unfallstelle in Höhe eines Wohngebiets alarmiert worden. Die Fahrerin des Wagens wurde durch den Zusammenstoß verletzt, konnte das Fahrzeug aber eigenständig verlassen. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt und dem Krankenhaus zugeführt. Angerückte Feuerwehrkräfte streuten Bindemittel auf geringfügig ausgetretene Betriebsstoffe aus, räumten Trümmerteile zur Seite und schoben das Auto im Anschluss an den Straßenrand, wo es später durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden konnte. Rund eine halbe Stunde waren die Einsatzkräfte vor Ort tätig.

