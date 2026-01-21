Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Neue Sicherheitspartnerschaft: Für mehr Sicherheit und Miteinander in der Region Idar-Oberstein

Region Idar-Oberstein

Die Polizei arbeitet bereits seit vielen Jahren vertrauensvoll und eng mit dem Nationalparklandkreis Birkenfeld, der Stadt Idar-Oberstein sowie der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen zusammen. Diese bewährte Zusammenarbeit wird nun offiziell mit einer Sicherheitspartnerschaft besiegelt. Mit dieser setzen die beteiligten Akteure ein klares Zeichen: Sicherheit ist eine gemeinsame Aufgabe - und gelingt am besten im engen Austausch und im Miteinander mit den Menschen vor Ort.

Ziel der Sicherheitspartnerschaft ist es, die objektive Sicherheit in der Region und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken, die Sicherheitslage im öffentlichen Raum gemeinsam im Blick zu behalten, frühzeitig auf Entwicklungen zu reagieren und Maßnahmen sinnvoll aufeinander abzustimmen.

Zu den Maßnahmen der Partnerschaft zählen unter anderem regelmäßige Netzwerktreffen, die Nachbereitung von Veranstaltungen oder besonderen Einsatzlagen sowie gemeinsame Ortsbegehungen. Auch bereits bewährte Maßnahmen werden fortgeführt. Hierzu zählen unter anderem gemeinsame Streifen von Polizei und Ordnungsamt, polizeiliche Kontrolltage sowie Präsenzstreifen, die bereits in der Konzeption zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum (siehe Pressemeldung vom 22. Mai 2025, https://s.rlp.de/nLRelQi) beschrieben wurden. Diese haben sich in der Praxis bewährt und sollen auch künftig einen sichtbaren Beitrag zur Sicherheit leisten.

Außerdem sollen Präventionsveranstaltungen angeboten werden - zum Beispiel Informationsveranstaltungen für verschiedene Zielgruppen.

Künftig sollen zudem Formate der Bürgerbeteiligung, wie die seit 2025 bestehende Bürgersprechstunde mit der Stadt Idar-Oberstein weiter etabliert werden. Aufgrund der positiven Resonanz soll dieses direkte Gesprächsangebot bestehen bleiben und den Bürgerinnen und Bürgern weiterhin eine unkomplizierte Möglichkeit geben, Anliegen, Hinweise oder Fragen einzubringen. Mit verstärkter Pressearbeit sollen die Bürgerinnen und Bürger der Region noch transparenter und besser informiert werden. Mit der offiziell besiegelten Sicherheitspartnerschaft unterstreichen alle Beteiligten ihr gemeinsames Verständnis von Verantwortung: Sicherheit ist eine Gemeinschaftsaufgabe - getragen von Zusammenarbeit, Präsenz und einem offenen Ohr für die Menschen vor Ort. Landrat Miroslaw Kowalski begrüßt den Abschluss der Sicherheitspartnerschaft im Zuständigkeitsbereich der Polizei Idar-Oberstein, der auch das Gebiet der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen umfasst, ausdrücklich: "Nachdem wir im Sommer 2025 bereits eine Sicherheitspartnerschaft mit der Polizei Birkenfeld auf den Weg gebracht haben, ist dies ein weiterer wichtiger Schritt, um Sicherheit im gesamten Nationalparklandkreis gemeinsam zu stärken. Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Polizei, Kommunen und Landkreis ist ein zentraler Baustein, um sowohl die objektive Sicherheitslage als auch das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Wünschenswert wäre es, wenn das Modell einer Sicherheitspartnerschaft künftig auch gemeinsam mit der Polizeidienststelle Baumholder umgesetzt werden könnte."

Polizeirätin Kimberly Short, die Dienststellenleiterin der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, schließt sich den Worten von Herrn Landrat Kowalski an: "Ich freue mich, dass wir mit dem offiziellen Abschluss dieser Sicherheitspartnerschaft einen weiteren wichtigen Schritt für die Sicherheit in unserer Region gegangen sind."

