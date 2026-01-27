Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug mit verfassungswidrigem Symbol beschmiert

Bleicherode (ots)

In der Angerbergstraße besprühten derzeit Unbekannte am Montag in der Zeit von 21 Uhr bis 23.20 Uhr einen silberfarbenen BMW auf der Fahrerseite. Mit dunkler Sprühfarbe wurde ein Hakenkreuz auf die Fahrertür aufgebracht. Im hinteren Bereich wurde auf das Fahrzeug eine herabwürdigende Äußerung geschrieben.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat und dem Täter machen können. Sie werden gebeten sich bei der Nordhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 022386

