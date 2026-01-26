Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Räder von Pkw beschädigt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In den Nachtstunden von Sonntag zu Montag wurden im Mühlgraben an einem Audi mehrere Reifen beschädigt. Das Cabriolet wurde mit zwei platten Reifen durch den Besitzer am Montagmorgen gegen 6 Uhr aufgefunden. Diese hatte dann die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld in Kenntnis gesetzt.

Nach dem Einleiten der Ermittlungen suchen die Polizisten nach Zeugen, die Hinweise zu begangener Sachbeschädigung geben können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0021367

