Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Räder von Pkw beschädigt
Heilbad Heiligenstadt (ots)
In den Nachtstunden von Sonntag zu Montag wurden im Mühlgraben an einem Audi mehrere Reifen beschädigt. Das Cabriolet wurde mit zwei platten Reifen durch den Besitzer am Montagmorgen gegen 6 Uhr aufgefunden. Diese hatte dann die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld in Kenntnis gesetzt.
Nach dem Einleiten der Ermittlungen suchen die Polizisten nach Zeugen, die Hinweise zu begangener Sachbeschädigung geben können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.
Aktenzeichen: 0021367
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell