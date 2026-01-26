PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pedelecs aus Keller entwendet

Mühlhausen (ots)

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rodemannstraße entwendeten derzeit Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag 16.30 Uhr und 16.45 Uhr zwei E-Bikes im Wert von mehreren tausend Euro. Die Fahrräder der Hersteller Husqvarna und Diamant waren in dem Keller angeschlossen. Die Schlösser wurden ebenso durch die Täter entwendet.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0021185

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 16:34

    LPI-NDH: Zeugen und Geschädigte nach Verfolgungsfahrt gesucht Landkreis

    Nordhausen/Kyffhäuserkreis (ots) - Am Sonntag stellten Beamte des Inspektionsdienstes gegen 00.45 Uhr einen Volkswagen Passat des Modells B6 auf der Landstraße 3080 bei Urbach fest und entschieden sich diesen einer Kontrolle zu unterziehen. Als der augenscheinlich männliche Fahrer bemerkte, dass er in den Fokus der Polizisten geriet, versuchte er sich der Kontrolle ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 14:59

    LPI-NDH: Kupferkabel entwendet - Unbekannte verursachen immensen Schaden

    Werther (ots) - Die Nordhäuser Kriminalpolizei bittet nach einem besonders schweren Falls des Diebstahls von Kupferkabeln um Zeugenhinweise. Bereits im Zeitraum zwischen Ende August 2025 und Montag, 21. Januar 2026, erbeuteten die Täter von einem Solarpark bei Werther eine große Menge an Kupferkabeln. Der entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 14:56

    LPI-NDH: Diebe auf Baustelle

    Mühlhausen (ots) - Auf Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro hatten es Unbekannte am vergangenen Wochenende in Mühlhausen abgesehen. Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, begaben sich die Diebe widerrechtlich auf eine Baustelle in der Wanfrieder Straße und entwendeten die Werkzeuge. Die Unbekannten hinterließen zudem Sachschaden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen. Aktenzeichen: 0021863 Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren