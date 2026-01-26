Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pedelecs aus Keller entwendet

Mühlhausen (ots)

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rodemannstraße entwendeten derzeit Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag 16.30 Uhr und 16.45 Uhr zwei E-Bikes im Wert von mehreren tausend Euro. Die Fahrräder der Hersteller Husqvarna und Diamant waren in dem Keller angeschlossen. Die Schlösser wurden ebenso durch die Täter entwendet.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0021185

