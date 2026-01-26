PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kupferkabel entwendet - Unbekannte verursachen immensen Schaden

Werther (ots)

Die Nordhäuser Kriminalpolizei bittet nach einem besonders schweren Falls des Diebstahls von Kupferkabeln um Zeugenhinweise. Bereits im Zeitraum zwischen Ende August 2025 und Montag, 21. Januar 2026, erbeuteten die Täter von einem Solarpark bei Werther eine große Menge an Kupferkabeln. Der entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf mehrere hunderttausend Euro. Die Nordhäuser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Solarparks bemerkt? Wer kann sonst Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben?

Aktenzeichen: 0021777

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 26.01.2026 – 14:56

    LPI-NDH: Diebe auf Baustelle

    Mühlhausen (ots) - Auf Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro hatten es Unbekannte am vergangenen Wochenende in Mühlhausen abgesehen. Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, begaben sich die Diebe widerrechtlich auf eine Baustelle in der Wanfrieder Straße und entwendeten die Werkzeuge. Die Unbekannten hinterließen zudem Sachschaden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen. Aktenzeichen: 0021863 Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 14:55

    LPI-NDH: Autofahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

    Ebeleben (ots) - Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 6.45 Uhr im Kyffhäuserkreis ereignete, leicht verletzt worden. Sie befuhr die Bundesstraße 249 aus Richtung Ebeleben in Richtung Gundersleben, als sie nach links von der Fahrbahn abkam und der Pkw mit einem Baum kollidierte. Die Fahrerin kam in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 13:31

    LPI-NDH: Mehrere Garagen aufgebrochen

    Heldrungen (ots) - Wie in der Nacht zu Montag festgestellt wurde, drangen bislang unbekannte Täter in insgesamt sieben Garagen in der Straße Am Schwimmbad ein. Ob oder was die Täter erbeuteten, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen. Aktenzeichen: 0021274 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
