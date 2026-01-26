Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kupferkabel entwendet - Unbekannte verursachen immensen Schaden

Werther (ots)

Die Nordhäuser Kriminalpolizei bittet nach einem besonders schweren Falls des Diebstahls von Kupferkabeln um Zeugenhinweise. Bereits im Zeitraum zwischen Ende August 2025 und Montag, 21. Januar 2026, erbeuteten die Täter von einem Solarpark bei Werther eine große Menge an Kupferkabeln. Der entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf mehrere hunderttausend Euro. Die Nordhäuser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Solarparks bemerkt? Wer kann sonst Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben?

Aktenzeichen: 0021777

