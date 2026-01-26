Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Ebeleben (ots)

Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 6.45 Uhr im Kyffhäuserkreis ereignete, leicht verletzt worden. Sie befuhr die Bundesstraße 249 aus Richtung Ebeleben in Richtung Gundersleben, als sie nach links von der Fahrbahn abkam und der Pkw mit einem Baum kollidierte. Die Fahrerin kam in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

