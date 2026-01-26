Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Werkzeuge von Baustelle erbeutet
Niedersachswerfen (ots)
Am vergangenen Wochenende drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein im Umbau befindliches Einfamilienhaus in der Geschwister-Scholl-Straße ein. Die Eindringlinge erbeuteten Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Außerdem hinterließen sie einen Sachschaden. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zu Tat oder Täterschaft machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.
Aktenzeichen: 0021035
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell