Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeuge von Baustelle erbeutet

Niedersachswerfen (ots)

Am vergangenen Wochenende drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein im Umbau befindliches Einfamilienhaus in der Geschwister-Scholl-Straße ein. Die Eindringlinge erbeuteten Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Außerdem hinterließen sie einen Sachschaden. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zu Tat oder Täterschaft machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0021035

