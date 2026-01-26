LPI-NDH: Werkzeuge von Baustelle erbeutet

Mühlhausen (ots) - Gleich mehrere Gartenlauben wurden zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, zum Ziel von Einbrechern. Unbekannte verschafften sich widerrechtlich Zutritt in die Lauben. Die Unbekannten erbeuteten daraus unter anderem Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Wer Hinweise zu den Einbrüchen in die Lauben geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 ...

