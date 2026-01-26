Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Hochwertige Fahrzeugteile aus Garage gestohlen
Bad Frankenhausen (ots)
Fahrzeugteile im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten bislang unbekannte Täter im Bachmühlenweg in Bad Frankenhausen. Zwischen Sonntag, 18. Januar, und Sonntag, 25. Januar, waren die Diebe gewaltsam in eine Garage eingedrungen, aus der sie das Beutegut entwendeten. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet unter der Tel. 0361/574365100 um Zeugenhinweise.
Aktenzeichen: 0021071
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell