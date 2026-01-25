Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rabiater Radfahrer

Nordhausen (ots)

Am 24.01.2026 kurz vor Mitternacht kontrollierten Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen in der Helmestraße einen 37-jährigen Radfahrer. Dieser legte einen Atemalkoholtest mit dem recht beachtlichen Wert von 2,25 Promille ab. Angesichts der möglichen Konsequenzen seines Handelns versuchte sich der Mann den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen und leistete hierbei auch körperlichen Widerstand. Dieser konnte gebrochen werden, ohne dass dabei Personen zu Schaden kamen. In der Folge wurde der Radfahrer zum Zwecke einer beweiserheblichen Blutprobenentnahme dem Südharzklinikum zugeführt. Nachdem die Maßnahmen abgeschlossen waren, ließ es sich der aggressive Trunkenbold zum Abschied nicht nehmen, einige Verbalinjurien an die eingesetzten Beamten zu adressieren. Daher wurde neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gleich noch ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

