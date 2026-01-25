PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Falscher Führerschein

Nordhausen (ots)

Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes unterzogen am 24.01.2026 gegen 12:50 Uhr in der Grimmelallee einen Pkw VW der Verkehrskontrolle. Dessen 38-jähriger Fahrer legitimierte sich mit einem bulgarischen Führerscheindokument. Eine genauere Prüfung führte zu der Erkenntnis, dass es sich bei dem Führerschein um eine Fälschung handelt. Das corpus delicti wurde sichergestellt und dem Verkehrsteilnehmer die weitere Fahrt untersagt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

