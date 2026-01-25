LPI-NDH: Scharf auf Gas gewesen

Nordhausen (ots) - Bei der PI Eichsfeld erschien am 24.01.2026 ein 41jähriger Mann, der Opfer eines Betruges wurde. Ihm wurde Anfang November 2025 per E-Mail vorgegaukelt, dass er Inhaber eines "eingefrorenen" Bankkontos sei. Um Zugriff auf die hinterlegten Vermögenswerte zu erlangen, sollte er 24.000,-EUR bei "Barclays" bezahlen. Dies machte der Geschädigte auch. Während des Tatzeitraumes erhielt er auch immer wieder Geld auf sein Konto, welches er an genannte Konten ...

mehr