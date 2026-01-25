Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Scharf auf Gas gewesen
Bleicherode (ots)
Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Nacht vom 23. auf den 24. Januar 2026 an eine Gitterbox in der Bleicheröder Karl-Liebknecht-Straße, in welcher Gasflaschen lagerten. Nach Entfernung des Vorhängeschlosses wurden insgesamt 6 Gasflaschen aus der Gitterbox entwendet. Der Wert des Beutegutes ist mit ca. 300,- Euro beziffert worden. Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, welche zur Aufklärung dienlich sein können, nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.
Aktenzeichen: ST/0020535/2026
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
