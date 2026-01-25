Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Unbekannte Täter begaben sich am Samstag in der Zeit von 16:00 bis 21:00 Uhr in die Feldstraße 104 und brachen auf unbekannte Art und Weise die verschlossene Tür einer Wohnung auf. Im Inneren der Wohnung wurden in den einzelnen Räumen diverse Fächer und Schränke geöffnet. Es wurden verschiedene Kleidungs- und Schmuckgegenstände, sowie Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich entwendet. Vor Ort wurden umfangreich Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl eingeleitet. Nach aktuellen Erkenntnissen wird eine Sachschadenshöhe von 500 Euro beziffert. Die Polizei bittet nun Zeugen, welche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0020801

