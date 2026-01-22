Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Tierquäler unterwegs ?

Eine Art Schlingenfalle wurde einer Katze am Sonntag am Ulmer Eselsberg zum Verhängnis. Das Tier hatte Glück und wurde nicht verletzt.

Ulm (ots)

Am Sonntagnachmittag kehrte die Katze eines Tierbesitzers im Gerhart-Hauptmann-Weg nach Hause. Der Freigänger hatte ein Seil um den Bauch und sich in dem wohl verfangen. Der Besitzer konnte die Katze von der Schlinge befreien, augenscheinlich blieb das Haustier unverletzt. Laut dem Besitzer hält sich die Katze nur im näheren Bereich des Gerhart-Hartmann-Weges auf. Die Ermittler der Polizei von der Abteilung Gewerbe und Umwelt suchen jetzt nach demjenigen, der möglicherweise eine Art Schlingenfalle ausgelegt habt. Sie hoffen, dass es Zeugen gibt, die Hinweise dazu geben können. Diese bittet die Polizei, sich unter der Tel. 0731/188-3812 zu melden.

Info: "Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen", sagt das Tierschutzgesetz. Zweck dieses Gesetzes sei es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Bei Verstößen drohen Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren, Geldstrafen oder Bußgelder.

++++0108003

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell