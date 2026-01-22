Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Bei unklarer Verkehrslage überholt und die Vorfahrt genommen

Am Mittwoch stießen zwei Autos bei Bad Schussenried zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 13 Uhr auf der L275 / Ortsumfahrung Bad Schussenried. Ein 28-Jähriger fuhr von Kleinwinnaden in Richtung Lufthütte. Auf Höhe der Einmündung Enzisholzweg setzte der Fahrer des Peugeot zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lasters an. Wie die Polizei weiter berichtet, sei der 28-Jährige mit geringer Geschwindigkeit an dem nach rechts abbiegenden Lkw vorbeigefahren. Zur gleichen Zeit war ein 62-Järhiger mit seinem VW Kombi im Enzisholzweg unterwegs. Der Mann bog in Richtung Kleinwinnaden ab und übersah wohl den im Überholvorgang befindlichen und auf der Vorfahrtsstraße fahrenden 28-Jährigen. Trotz Ausweichmanöver des Peugotfahrers kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Bad Schussenried hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Peugeot auf ca. 5.000 Euro, den am VW auf ca. 2.000 Euro. Die Autos blieben fahrbereit.

++++0125851

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell