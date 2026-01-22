Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige/B10 - Gegenverkehr gestreift und abgehauen

Am Mittwoch flüchtete ein Autofahrer in Geislingen von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Um 18.40 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem schwarzen 3er BMW auf der B10/ Stuttgarter Straße in Richtung Amstetten. Auf Höhe Gebäude Nummer 80 kam ihm ein unbekanntes Fahrzeug entgegen. Das fuhr in Richtung Göppingen und fuhr wohl über der Mittellinie. Die beiden Autos streiften sich mit den linken Außenspiegeln. Der 20-Jährige hielt an. Nicht so der Entgegenkommende. Der Unfallbeteiligte fuhr einfach davon. Die Polizei Geislingen nahm die Ermittlungen auf und sucht nun nach dem unbekannten Fahrzeug. Zu dem konnte der 20-Jährige in der Dunkelheit keine Angaben machen. Deshalb hofft die Polizei auf Zeugenhinweise und nimmt diese unter Tel. 07331/9327-0 entgegen. Der Schaden am BMW wird auf rund 500 Euro geschätzt. Das flüchtige Fahrzeug müsste ebenfalls am linken Außenspiegel beschädigt sein.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Wer in einen Unfall verwickelt ist, muss sich beim anderen Unfallbeteiligten oder der Polizei melden. Dann ist im Regelfall höchstens ein Bußgeld zu erwarten. Wer aber wegfährt, dem drohen Strafen und der Führerscheinentzug.

