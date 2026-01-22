Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Vorfahrt genommen

Am Mittwoch stießen an einer Kreuzung in Warthausen zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Um 13 Uhr war ein 50-Jähriger mit seinem Mercedes in der Straße Untere Stegwiesen. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße wollte er die Straße geradeaus in Richtung Obere Stegwiesen überqueren. Von rechts kam eine Gleichaltrige mit ihrem Hyundai. Die Frau hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen in der Kreuzung zusammen. Durch die Kollision erlitt die Hyundai-Fahrerin leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst war allerdings nicht erforderlich. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden am Mercedes wird auf 4.000 Euro, der am Hyundai auf 3.000 Euro geschätzt. Beide Autos blieben fahrbereit.

++++0125779

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

