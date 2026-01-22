Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Telefoniert und ohne gültigen Führerschein unterwegs

Am Mittwoch durfte ein 37-Jähriger nach einer Kontrolle in Heidenheim nicht mehr weiterfahren.

Kurz nach 10.30 Uhr kontrollierte die Polizei den Autofahrer in der Wilhelmstraße. Der Mann war fahrend mit dem Mobiltelefon an der Hand unterwegs. Deshalb wurde der Ford 3,5 Tonner angehalten. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis war. Der kosovarische Führerschein war jedoch ungültig. Da der 37-Jährige schon seit 2024, also mehr als 180 Tagen in Deutschland wohnt, verlor sein ausländischer Führerschein die Gültigkeit. Der Mannsieht nun einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen. Den Klein-Lkw mit deutscher Zulassung musste er stehen lassen.

Grundsätzlich gilt: Wer einen Führerschein eines nicht-europäischen Landes besitzt, muss diesen bei einem längeren Aufenthalt in Deutschland umschreiben lassen. Nach 180 Tagen verliert diese Fahrerlaubnis nämlich in der Regel ihre Gültigkeit. Informieren Sie sich daher rechtzeitig bei Ihrer zuständigen Behörde, um sicher zu stellen, dass Sie nie ohne gültigen Führerschein im Straßenverkehr unterwegs sind.

