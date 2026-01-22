PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radlerin übersehen
Leichte Verletzungen erlitt eine Frau am Mittwoch.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 19.50 Uhr in der Schillerstraße. Der 59-jährige Mercedes Fahrer fuhr von der Hauffstraße nach links in die Schillerstraße ein. Dabei übersah er eine 33-Jährige auf ihrem Pedelec. Die fuhr in Richtung Neue Straße. Beim Zusammenstoß stürzte die Radlerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand nur geringer Sachschaden.

+++++++ 0129464 (JC)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

