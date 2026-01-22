Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Dreister Dieb

Am Mittwoch stahl ein Unbekannter eine Geldkassette aus einem Büro.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr betrat ein Unbekannter das Firmengebäude in der Schubarthstraße. Er begab sich in ein Büro. Zu diesem Zeitpunkt war niemand im Büro. Das nutzte der Dieb aus und entwendete aus einer Geldkassette Bargeld. Als die Zeugin zurückkam gab der Dieb vor, sich um eine Arbeitsstelle bewerben zu wollen. Als die Zeugin dies abklärte, verschwand der Mann wieder. Erst dann wurde das Fehlen des Bargeldes entdeckt. Der Dieb soll zwischen 30 und 35 Jahre alt, schlank und etwa 180cm groß gewesen sein. Er hatte arabisches Erscheinungsbild. Er sprach deutsch mit Akzent. Seine schwarzen Haare waren nach hinten gegelt. Er trug einen schwarzen Parka mit Pelzbesatz und dunkle Hosen. Hinweise nimmt die Polizei Geislingen (Tel. 07331/93270) entgegen.

+++++++ 0126973 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell