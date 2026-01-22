PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auf parkenden Anhänger aufgefahren
Am Mittwoch kam es zu einem Verkehrsunfall in Ulm.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 11 Uhr. Ein 74-jähriger Daimler-Fahrer fuhr in der Schwarzenbergstraße in Richtung Beimerstetter Straße. Dort prallte er offenbar aus Unachtsamkeit gegen einen am Straßenrand geparkten Anhänger. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Anhänger einige Meter nach vorne geschoben. Das Polizeirevier Ulm-Mitte schätzt den Gesamtschaden auf 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

