Mann stirbt bei Wohnungsbrand

Am Mittwoch kam es in Blaustein zum Brand eines Gebäudes.

Ulm

Bei einem Brand in der Molitorstraße ist am Mittwoch eine Person ums Leben gekommen. Gegen 21.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte an. Nach ersten Erkenntnissen war der Brand beim Eintreffen der Rettungskräfte mutmaßlich bereits erstickt und es herrschte noch eine sehr starke Rauchentwicklung. Während des Brandes befand sich ein 88-jähriger Bewohner in der Wohnung. Dieser konnte durch die Feuerwehr leblos aufgefunden werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Gebäude konnte bislang noch nicht betreten werden. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

